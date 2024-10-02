«Атлетико» после матча с «Реалом» лишит клубного членства около 60 фанатов

«Атлетико» исключит из клубного сообщества примерно 60 болельщиков по итогам матча 8-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:1), сообщает COPE.

На 70-й минуте матч «Атлетико» — «Реал» был прерван из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать во вратаря Тибо Куртуа посторонние предметы. 1 октября «Атлетико» провел внутреннее совещание, в результате которого гендиректор клуба Мигель Анхель Хиль Марин заявил о необходимости исправить допущенные ошибки.

Ранее стало известно, что «Атлетико» грозит частичное закрытие трибун на стадионе после матча с «Реалом».

После 8 туров «Реал» с 18 очками идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» (16) располагается на четвертой строчке.