«Атлетико» подписал 5-летний контракт с защитником Моуриньо
«Атлетико» объявил о подписании 5-летнего контракт с защитником уругвайского «Расинга» Сантьяго Моуриньо.
По данным портала Transfermarkt, 21-летний уругваец обошелся мадридцам в 2,7 миллиона евро.
В прошлом сезоне на его счету 14 матчей за «Расинг».
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15
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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|0-0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
|- : -
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Вильярреал – Бетис
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