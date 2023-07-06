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6 июля, 23:57

«Атлетико» подписал 5-летний контракт с защитником Моуриньо

Руслан Минаев
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«Атлетико» объявил о подписании 5-летнего контракт с защитником уругвайского «Расинга» Сантьяго Моуриньо.

По данным портала Transfermarkt, 21-летний уругваец обошелся мадридцам в 2,7 миллиона евро.

В прошлом сезоне на его счету 14 матчей за «Расинг».

ФК Атлетико
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