«Атлетико» подписал 5-летний контракт с защитником Моуриньо

«Атлетико» объявил о подписании 5-летнего контракт с защитником уругвайского «Расинга» Сантьяго Моуриньо.

По данным портала Transfermarkt, 21-летний уругваец обошелся мадридцам в 2,7 миллиона евро.

В прошлом сезоне на его счету 14 матчей за «Расинг».