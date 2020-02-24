«Атлетико» победил «Вильярреал»

«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

В составе команды Диего Симеоне отличились нападающие Жоау Феликс и Анхель Корреа, полузащитник Коке.

За «Вильярреал» единственный гол забил форвард Пако Алькасер.

«Атлетико» с 43 очками занимает третье место с 43 очками в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» — 38 баллов и 7-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

25-й тур

«Атлетико» — «Вильярреал» — 3:1 (1:1)

Голы: Пако Алькасер, 16 (0:1). Корреа, 40 (1:1). Коке, 64 (2:1). Жоау Феликс, 74 (3:1).

«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько (Триппьер, 58), Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Мората (Льоренте, 83), Корреа, Витоло (Жоау Феликс, 57).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, А.Морено, Пау Торрес, Касорла, Иборра (Онтиверос, 75), Мойсес Гомес (Замбо, 84), Тригерос, Пако Алькасер, Х.Морено (Чиквуэзе, 64).

Предупреждения: Пенья, 25. Сауль, 61. Жоау Феликс, 90.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

23 февраля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».