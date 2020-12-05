Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Атлетико» победил «Вальядолид» и вышел на первое место

22:25
Теги:

«Атлетико» в матче 12-го тура чемпионата Испании победил «Вальядолид» со счетом 2:0.

Голы забили Томас Лемар и Марков Льоренте.

«Атлетико» вышел на первое место. «Вальядолид» — 19-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

12-й тур

«Атлетико» — «Вальядолид» — 2:0 (0:0)

Голы: Лемар, 56 (1:0). Льоренте, 72 (2:0).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль (Коке, 57), Эррера, Суарес (Кондогбья, 63), Корреа (Жоау Феликс, 57), Витоло (Льоренте, 45), Лемар (Торрейра, 77).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес (Мичел, 73), Бруно Гонсалес, Х.Санчес (Эль-Ямик, 81), Алькарас, Меса, Э.Перес (Вилья, 62), Оскар Плано, Эрвиас (Янко, 75), Жоау Филипе (Вайссман, 62), Маркос Андре.

Предупреждения: Савич, 24. Витоло, 40. Суарес, 48. Х.Санчес, 51. Меса, 81. Эррера, 85.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

5 декабря. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир