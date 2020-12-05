«Атлетико» победил «Вальядолид» и вышел на первое место
«Атлетико» в матче 12-го тура чемпионата Испании победил «Вальядолид» со счетом 2:0.
Голы забили Томас Лемар и Марков Льоренте.
«Атлетико» вышел на первое место. «Вальядолид» — 19-й.
Чемпионат Испании
Лига 1
12-й тур
«Атлетико» — «Вальядолид» — 2:0 (0:0)
Голы: Лемар, 56 (1:0). Льоренте, 72 (2:0).
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль (Коке, 57), Эррера, Суарес (Кондогбья, 63), Корреа (Жоау Феликс, 57), Витоло (Льоренте, 45), Лемар (Торрейра, 77).
«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес (Мичел, 73), Бруно Гонсалес, Х.Санчес (Эль-Ямик, 81), Алькарас, Меса, Э.Перес (Вилья, 62), Оскар Плано, Эрвиас (Янко, 75), Жоау Филипе (Вайссман, 62), Маркос Андре.
Предупреждения: Савич, 24. Витоло, 40. Суарес, 48. Х.Санчес, 51. Меса, 81. Эррера, 85.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
5 декабря. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю