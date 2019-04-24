"Атлетико" обыграл "Валенсию" в матче 34-го тура чемпионата Испании (3:2). Победный гол забил нападающий Анхель Корреа.

"Атлетико" набрал 71 очко и остался на 2-м месте в турнирной таблице. "Валенсия" с 52 баллами располагается на 5-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

34-й тур

"Атлетико" - "Валенсия" - 3:2 (1:1)

Голы: Мората, 9 (1:0). Гамейро, 36 (1:1). Гризманн, 49 (2:1). Парехо, 77 - с пенальти (2:2). Корреа, 81 (3:2).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис (Корреа, 64), Савич, Коке, Сауль, Эрнандес, Гризманн, Мората (Ариас, 84), Лемар (Партей, 71).

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Васс, Коклен, Солер, Гамейро, Мина, Гонсалу Гедеш (Собрино, 59).

Предупреждения: Солер, 22. Мората, 47. Филипе Луис, 56. Собрино, 73. Сауль, 76. Диакаби, 90+2.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

24 апреля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

Все о чемпионате Испании - здесь