«Атлетико» победил «Осасуну». Жоау Феликс упустил возможность сделать хет-трик
В матче 8-го тура чемпионата Испании «Атлетико» победил на выезде «Осасуну». Мадридцы взяли верх со счетом 3:1.
В составе «матрасников» дубль сделал Жоау Феликс. Португалец имел возможность оформить хет-трик, но не реализовал пенальти.
Чемпионат Испании. Лига 1
8-й тур
«Осасуна» — «Атлетико» — 1:3 (0:1)
Голы: Жоау Феликс, 43 — с пенальти (0:1). Жоау Феликс, 69 (0:2). Будимир, 80 (1:2). Торрейра, 88 (1:3).
Нереализованный пенальти: Жоау Феликс, 48 (штанга)
«Осасуна»: С.Эррера, Ронкалья (Видаль, 84), У.Гарсия, Дав.Гарсия, Ойер (Торро, 59), Иньиго Перес, Р.Гарсия, Монкайола, Лопес (Торрес, 68), Хони (Будимир, 68), Гальего (Барха, 68).
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Эрмосо, Коке, Э.Эррера, Льоренте, Корреа (Лемар, 86), Витоло (Фелипе, 90), Жоау Феликс (Торрейра, 85).
Предупреждения: С.Эррера, 42. Коке, 72. Льоренте, 90.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
31 октября. Памплона. Стадион «Эль Садар».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/