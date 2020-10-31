Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Атлетико» победил «Осасуну». Жоау Феликс упустил возможность сделать хет-трик

22:22
Теги:

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Атлетико» победил на выезде «Осасуну». Мадридцы взяли верх со счетом 3:1.

В составе «матрасников» дубль сделал Жоау Феликс. Португалец имел возможность оформить хет-трик, но не реализовал пенальти.

Чемпионат Испании. Лига 1

8-й тур

«Осасуна» — «Атлетико» — 1:3 (0:1)

Голы: Жоау Феликс, 43 — с пенальти (0:1). Жоау Феликс, 69 (0:2). Будимир, 80 (1:2). Торрейра, 88 (1:3).

Нереализованный пенальти: Жоау Феликс, 48 (штанга)

«Осасуна»: С.Эррера, Ронкалья (Видаль, 84), У.Гарсия, Дав.Гарсия, Ойер (Торро, 59), Иньиго Перес, Р.Гарсия, Монкайола, Лопес (Торрес, 68), Хони (Будимир, 68), Гальего (Барха, 68).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Эрмосо, Коке, Э.Эррера, Льоренте, Корреа (Лемар, 86), Витоло (Фелипе, 90), Жоау Феликс (Торрейра, 85).

Предупреждения: С.Эррера, 42. Коке, 72. Льоренте, 90.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

31 октября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир