«Атлетико» планирует продлить контракт с защитником Фелипе
«Атлетико» планирует подписать новый контракт с защитником Фелипе, сообщает UOL.
По информации источника, мадридский клуб предложит 32-летнему бразильцу соглашение до конца июня 2024 года.
Фелипе выступает за «Атлетико» с июля 2019 года, в нынешнем сезоне футболист провел 5 матчей за команду и не отличился результативными действиями. Действующий контракт защитника рассчитан до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.uol.com.br/esporte/colunas/mercado-da-bola/2021/10/15/atletico-de-madrid-vai-oferecer-mais-dois-anos-de-contrato-para-felipe.htm
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