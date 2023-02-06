«Атлетико» планирует подписание полузащитника Канте

«Атлетико» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, сообщает Mundo Deportivo. Новое руководство лондонского клуба не уверено в будущем игрока, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Ливерпуль» и «Барселона».

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего хавбека в 30 миллионов евро.