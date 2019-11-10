«Атлетико» переиграл «Эспаньол» и поднялся на третье место

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Эспаньол». Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:1.

«Атлетико» набрал 24 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Атлетико» — «Эспаньол» — 3:1 (1:1)

Голы: Дардер, 38 (0:1). Корреа, 45+1 (1:1). Мората, 58 (2:1). Коке, 90+1 (3:1).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Коке, Сауль, Эррера, Партей, Мората (Диегу Коста, 80), Корреа (Льоренте, 89), Витоло (Лемар, 75).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Хави Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Налду (Вила, 18), Гомес, Виктор Санчес (Мелендо, 72), Дардер, Рока, Феррейра, У Лэй (Кампусано, 59).

Предупреждения: Налду, 45+3. Сауль, 60. Кампусано, 64. Партей, 85.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

10 ноября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

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