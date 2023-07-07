«Атлетико Паранаэнсе» требует от «Барселоны» окончательного решения по Витору Роке
«Атлетико Паранаэнсе» потребовал от «Барселоны» как можно быстрее решить вопрос с трансфером нападающего Витора Роке, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, между клубами уже существует договоренность о переходе 18-летнего игрока, но с тех пор сделка никуда не продвинулась.
В связи с интересом со стороны других европейских клубов, «Атлетико Паранаэнсе» дал каталонскому руководству 24 часа на завершение трансфера и подписание всех документов. В противном случае Роке будет снова выставлен на продажу.
Ранее сообщалось, что «Барселона» приобретет нападающего за 35 миллионов евро. Сумма отступных бразильского футболиста составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.
Источник: Mundo Deportivo
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16
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17
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|11.08
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
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Сельта – Осасуна
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|12.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Атлетик – Реал
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Р. Сосьедад – Жирона
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Вильярреал – Бетис
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