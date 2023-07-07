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Сегодня, 14:00

«Атлетико Паранаэнсе» требует от «Барселоны» окончательного решения по Витору Роке

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Атлетико Паранаэнсе» потребовал от «Барселоны» как можно быстрее решить вопрос с трансфером нападающего Витора Роке, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, между клубами уже существует договоренность о переходе 18-летнего игрока, но с тех пор сделка никуда не продвинулась.

В связи с интересом со стороны других европейских клубов, «Атлетико Паранаэнсе» дал каталонскому руководству 24 часа на завершение трансфера и подписание всех документов. В противном случае Роке будет снова выставлен на продажу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» приобретет нападающего за 35 миллионов евро. Сумма отступных бразильского футболиста составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.

Источник: Mundo Deportivo
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Барселона
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