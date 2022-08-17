«Атлетико» лаконично отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к Жоау Феликсу

«Атлетико» отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему Жоау Феликсу.

«Бесценный», — говорится в сообщении «Атлетико» в Twitter.

Сегодня, 17 августа сообщалось, что «МЮ» предлагал мадридскому клубу 130 миллионов евро за 22-летнего португальца. «Атлетико» ответил отказом, указав на пункт о выкупе игрока, в котором прописана сумма в 350 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Феликс забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2026 года.