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17 августа, 22:53

«Атлетико» лаконично отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к Жоау Феликсу

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Жоау Феликс.
Фото ФК «Атлетико»

«Атлетико» отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему Жоау Феликсу.

«Бесценный», — говорится в сообщении «Атлетико» в Twitter.

Сегодня, 17 августа сообщалось, что «МЮ» предлагал мадридскому клубу 130 миллионов евро за 22-летнего португальца. «Атлетико» ответил отказом, указав на пункт о выкупе игрока, в котором прописана сумма в 350 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Феликс забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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