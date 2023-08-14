«Атлетико» отклонил предложение «Барселоны» по Жоау Феликсу
«Барселона» хочет обменять нападающего Ансу Фати на форварда «Атлетико» Жоау Феликса, сообщил журналист Relevo Маттео Моретто.
По информации источника, мадридский клуб не намерен отдавать игрока и поэтому не хочет обмена с футболистом «Барсы». Уход Жоау будет осуществлен через обмен с доплатой или прямой покупкой игрока.
Ранее сообщалось, что 23-летний португалец ведет переговоры с «Аль-Хилялем».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Действующий контракт Жоау Феликса с «матрасниками» действует до 30 июня 2027 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 2
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|1 : 1
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|1 : 1
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|0 : 2
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|0 : 2
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|1 : 2
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|0 : 0
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|1
|
|
Рубен Гарсия
Осасуна
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Хайме Мата
Хетафе
|1
|0
|0
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