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«Атлетико» отказался возвращать Гризманна

10:26
Антуан Гризманн. Фото Reuters
Антуан Гризманн. Фото Reuters
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн мог вернуться в «Атлетико». Каталонцы предлагали мадридцам сделку с участием 29-летнего хавбека, утверждает Marca.

«Барселона» предложила Гризманна в обмен на португальца Жоау Феликса, но получила отказ. Это произошло за несколько дней до разгрома в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8).

Француз выступал за «Атлетико» с 2014 года. Летом 2019 года он перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро.

Действующее соглашение Гризманна с сине-гранатовыми рассчитано до 2024 года.

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