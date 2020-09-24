«Атлетико» отказался продавать Хименеса в «Манчестер Сити» за 85 миллионов евро

Президент «Атлетико» Энрике Серезо рассказал о том, что клуб отклонил предложение по защитнику команды Хосе Хименесу от «Манчестер Сити» в размере 85 миллионов евро.

— Да, мы получили предложение, — приводит Goal.com слова Серезо. — Однако Хименес — великолепный футболист, а нам в команде такие нужны.

В сезоне-2019/20 Хименес провел за «Атлетико» 27 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего уругвайца в 56 миллионов евро.