"Атлетико" оштрафует Гризманна, если завтра он не появится в клубе

"Атлетико" не собирается давать "Барселоне" отсрочку для выкупа форварда Антуана Гризманна за 120 миллионов евро. Позиция "матрасников" не изменилась несмотря на то, что каталонцы надеялись провести дружеские переговоры, сообщает Marca.

Завтра вечером форвард должен появиться в расположении команды, которая отправится в Лос-Анджелес. В противном случае к нему будут применены санкции. Ежегодная зарплата француза составляет более 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гризманн провел 60 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

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