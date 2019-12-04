«Атлетико» оштрафован на 602 евро за поведение болельщиков в матче с «Барселоной»

Контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании изучил материалы матча 15-го тура между «Атлетико» и «Барселоной» (0:1) из-за угроз со стороны болельщиков в адрес нападающего Антуана Гризманна. Мадридский клуб оштрафован на 602 евро, сообщает Cadena Cope.

Клуб оштрафован в первую очередь за то, что болельщики бросали посторонние предметы на поле. А вот оскорблений в кричалках фанатов Контрольно-дисциплинарный комитет не услышал.

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