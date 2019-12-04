Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Атлетико» оштрафован на 602 евро за поведение болельщиков в матче с «Барселоной»

20:58
Теги:

Контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании изучил материалы матча 15-го тура между «Атлетико» и «Барселоной» (0:1) из-за угроз со стороны болельщиков в адрес нападающего Антуана Гризманна. Мадридский клуб оштрафован на 602 евро, сообщает Cadena Cope.

Клуб оштрафован в первую очередь за то, что болельщики бросали посторонние предметы на поле. А вот оскорблений в кричалках фанатов Контрольно-дисциплинарный комитет не услышал.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир