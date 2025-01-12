«Атлетико» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу ла лиги, мадридцы одержали 15-ю победу подряд

«Атлетико» дома одержал победу над «Осасуной» в матче 19-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Хулиан Альварес.

«Атлетико» (44 очка) одержал 15-ю победу подряд во всех турнирах и возглавил таблицу ла лиги, обойдя «Реал» (43). «Осасуна» (25) идет 11-й в турнирной таблице.