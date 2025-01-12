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«Атлетико» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу ла лиги, мадридцы одержали 15-ю победу подряд

«Атлетико» обыграл «Осасуну» и возглавил таблицу ла лиги
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетико» дома одержал победу над «Осасуной» в матче 19-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Хулиан Альварес.

«Атлетико» (44 очка) одержал 15-ю победу подряд во всех турнирах и возглавил таблицу ла лиги, обойдя «Реал» (43). «Осасуна» (25) идет 11-й в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
12 янв, 18:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:0
Осасуна

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Атлетико
Хулиан Альварес
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
8
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
9
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
10
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 2 : 1
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 0 : 1
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 1 : 0
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 1 : 1
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 1 : 2
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 1 : 0
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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Рафинья

Барселона

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Килиан Мбаппе

Реал

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П
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Ламин Ямаль

Барселона

 9
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 6
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