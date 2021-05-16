«Атлетико» обыграл «Осасуну» и остался первым в ла лиге

«Атлетико» победил «Осасуну» (2:1) в матче 37-го тура чемпионата Испании.

На 76-й минуте у гостей отличился Анте Будимир. Ренан Лоди на 82-й минуте сравнял результат. На 88-й минуте победный мяч провел Луис Суарес.

«Атлетико» набрал 83 очка и идет первым. У «Реала» — 81 очко и второе место после победы в гостях над «Атлетиком» (1:0). У «Барселоны» 76 очков и третья позиция, каталонцы выбыли из чемпионской гонке после поражения на своем поле от «Сельты» (1:2).

В последнем туре «Реал» примет «Вильярреал», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Вальядолидом». При равенстве очков перевес по личным встречам будет у «Реала».

Чемпионат Испании. Ла лига

37-й тур

«Атлетико» — «Осасуна» — 2:1 (0:0)

Голы: Будимир, 76 (0:1). Лоди, 82 (1:1). Суарес, 88 (2:1).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Эрмосо (Лоди, 66), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 66), Льоренте (Э.Эррера, 80), Суарес (Кондогбья, 90), Феррейра-Карраско, Корреа (Дембеле, 81).

«Осасуна»: С.Эррера, Хонас Ромалью, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Крус, Брашанац (Авила, 90), Р.Гарсия, Монкайола, Будимир (Торро, 77), Хони (Торрес, 66), Барха (Гальего, 77).

Предупреждения: Будимир, 76. Брашанац, 84. Суарес, 89.

Судья: Мартинес Мунуэра.

16 мая. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».