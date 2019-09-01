«Атлетико» одержал волевую победу над «Эйбаром»

«Атлетико» в матче 3-го тура чемпионата Испании на своем поле одержал волевую победу над «Эйбаром» со счетом 3:2.

Победный гол после отыгрыша двух мячей на 90+1-й минуте встречи забил Томас.

«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице. У команды три победы в трех матчах. Эйбар — 18-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

3-й тур

«Атлетико» — «Эйбар» — 3:2 (1:2)

Голы: Шарлес, 7 (0:1). Арбилья, 19 (0:2). Жоау Феликс, 27 (1:2). Витоло, 52 (2:2). Партей, 90 (3:2).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Эрмосо, Лоди, Коке, Сауль, Льоренте (Витоло, 46), Диегу Коста, Лемар (Рикельме, 78), Жоау Феликс (Партей, 84).

«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Арбилья, Техеро, Диоп, Альварес (Оливейра, 55), Экспосито, Педро Леон (Корреа, 86), Орельяна, Инуи, Шарлес (Кике, 63).

Предупреждения: Инуи, 4. Орельяна, 15. Дмитрович, 69.

Судья: Хайме Латре (Испания).

1 сентября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

«Эспаньол» — «Гранада» — 0:3 (0:1)

Голы: Пуэртас, 13 (0:1). Фернандес, 68 (0:2). Азиз, 74 (0:3).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Коршья, Вила, Налду, Калеро, Виктор Санчес (Феррейра, 71), Дардер, Рока, Мелендо, У Лэй (Кальери, 67), Варгас.

«Гранада»: Силва, Кини, Диас, Дуарте, Санчес, Монторо, Вико (Азиз, 56), Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Фернандес, 67), Мачис (Мартинес, 77).

Предупреждения: Коршья, 2. Эррера, 31. Налду, 40. Монторо, 80. Фернандес, 84.

Судья: Сото Градо (Испания).

1 сентября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».