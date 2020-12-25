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«Атлетико» обжалует дисквалификацию Триппьера за игру на тотализаторе

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«Атлетико» подаст апелляцию в ФИФА на дисквалификацию защитника Кирана Триппьера, сообщает AS. Футбольная ассоциация Англии 23 декабря отстранила 30-летнего спортсмена на 10 недель за игру на тотализаторе в 2019 году.

«Атлетико» в апелляции отмечает, что наказание было слишком жестоким, а пострадает от него в большей степени не футболист, а клуб.

По информации СМИ, мадридцы могут арендовать у «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлса в качестве замены дисквалифицированному Триппьеру.

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