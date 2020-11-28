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«Атлетико» обыграл «Валенсию» и догнал «Реал Сосьедад»

20:05
Маркос Льоренте наносит удар по воротам «Валенсии». Фото Twitter
Маркос Льоренте наносит удар по воротам «Валенсии». Фото Twitter
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«Атлетико» в матче 11-го тура ла лиги минимально обыграл «Валенсию» (1:0). Единственный мяч на 79-й минутев свои ворота забил игрок левантийцев Антонио Лато.

После этой победы мадридцы догнали лидирующий «Реал Сосьедад», у обеих команд по 23 очка, но у команды Симеоне матч в запасе. «Валенсия» на 12-м месте с 12 очками. Нападающий хозяев Денис Черышев пропустил встречу из-за коронавируса.

Чемпионат Испании. Лига 1

11-й тур

«Валенсия» — «Атлетико» — 0:1 (0:0)

Гол: Лато, 79 — в свои ворота.

«Валенсия»: Доменеч, Васс (Хасон, 84), Габриэл Паулиста, Лато, Гильямон (Мангала, 57), Солер, Рачич, Муса (Коррейа, 70), Гонсалу Гедеш, Гомес (Гамейро, 71), Вальехо (Собрино, 71).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Эрмосо, Лоди (Жоау Феликс, 46), Коке, Сауль (Феррейра-Карраско, 60), Льоренте, Корреа (Кондогбья, 65), Лемар (Витоло, 65).

Предупреждения: Рачич, 28. Сауль, 43. Гильямон, 57. Корреа, 62. Льоренте, 76. Жоау Феликс, 81. Коке, 83.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

28 ноября. Валенсия. Стадион «Месталья».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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