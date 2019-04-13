"Атлетико" обыграл "Сельту" и сократил отставание от "Барселоны"

"Атлетико" обыграл "Сельту" в матче 32-го тура чемпионата Испании - 2:0. Голами отметились Антуан Гризманн и Альваро Мората. Столичный клуб сократил отставание от лидера таблицы "Барселоны" до 9 очков. Каталонцы сегодня не смогли обыграть занимающую последнее место "Уэску" (0:0).

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32-й тур

"Атлетико" - "Сельта" - 2:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 42 (1:0). Мората, 74 (2:0).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Ариас, 72), Монтеро, Коке, Сауль, Эрнандес, Мойя, Гризманн (Мольехо, 90+1), Корреа, Витоло (Мората, 62).

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Оласа, Будебуз, Окай Йокушлу (Бельтран, 84), Лоботка, Буфаль (Йенсен, 86), Эмре Мор (Систо, 65), Гомес.

Предупреждения: Будебуз, 37. Хуанфран, 56. Гризманн, 68. Оласа, 87.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

13 апреля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".