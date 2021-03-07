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«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью

20:10
«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью. Фото ФК Реал, Twitter
«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью. Фото ФК Реал, Twitter
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«Атлетико» и «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 1:1.

Первый мяч на 15-й минуте встречи забил экс-нападающий «Барселоны» Луис Суарес.

«Королевский клуб» ушел от поражения на 88-й минуте встречи — гол забил Карим Бензема.

«Атлетико» продолжает лидировать в турнирной таблице. Второй идет «Барселона». «Реал» — третий.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

«Атлетико» — «Реал» — 1:1 (1:0)

Голы: Суарес, 15 (1:0). Бензема, 88 (1:1).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо, Корреа (Кондогбья, 82), Коке, Льоренте, Лемар (Сауль, 57), Феррейра-Карраско (Жоау Феликс, 64), Суарес.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Варан, Начо, Менди, Кроос, Каземиру, Модрич, Родригу (Вальверде, 60), Бензема, Асенсио (Винисиус Жуниор, 60).

Предупреждения: Феррейра-Карраско, 64. Варан, 67. Корреа, 72. Жоау Феликс, 80. Савич, 90. Льоренте, 90+2.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

7 марта. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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