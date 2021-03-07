«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью
«Атлетико» и «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 1:1.
Первый мяч на 15-й минуте встречи забил экс-нападающий «Барселоны» Луис Суарес.
«Королевский клуб» ушел от поражения на 88-й минуте встречи — гол забил Карим Бензема.
«Атлетико» продолжает лидировать в турнирной таблице. Второй идет «Барселона». «Реал» — третий.
Чемпионат Испании
Лига 1
26-й тур
«Атлетико» — «Реал» — 1:1 (1:0)
Голы: Суарес, 15 (1:0). Бензема, 88 (1:1).
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо, Корреа (Кондогбья, 82), Коке, Льоренте, Лемар (Сауль, 57), Феррейра-Карраско (Жоау Феликс, 64), Суарес.
«Реал»: Куртуа, Васкес, Варан, Начо, Менди, Кроос, Каземиру, Модрич, Родригу (Вальверде, 60), Бензема, Асенсио (Винисиус Жуниор, 60).
Предупреждения: Феррейра-Карраско, 64. Варан, 67. Корреа, 72. Жоау Феликс, 80. Савич, 90. Льоренте, 90+2.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
7 марта. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю