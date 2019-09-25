«Атлетико» обыграл «Мальорку» и вышел в лидеры ла лиги, «Леганес» сыграл вничью с «Атлетиком»
«Атлетико» в 6-м туре чемпионата Испании на выезде обыграл «Мальорку» — 2:0. Голы на счету Диегу Косты и Жоау Феликса. На 77-й минуте был удален Альваро Мората. «Матрасники» с 13 очками вышли на первое место в турнирной таблице.
В параллельной встрече «Леганес» сыграл вничью с «Атлетиком» — 1:1.
Чемпионат Испании. Лига 1
6-й тур
«Мальорка» — «Атлетико» — 0:2 (0:1)
Голы: Диегу Коста, 26 (0:1). Жоау Феликс, 64 (0:2).
«Мальорка»: Рейна, Вальент, Агбеньеню, Кампос, Састре, Севилья, Кубо, Родригес, Баба (Пратс, 67), Джуниор (Трайковски, 62), Будимир (Алегрия, 67).
«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Диегу Коста (Мората, 69), Витоло (Корреа, 57), Жоау Феликс (Льоренте, 83).
Предупреждения: Баба, 5. Будимир, 7. Савич, 13. Фелипе, 55. Мората, 77. Кампос, 77. Корреа, 86.
Удаление: Мората, 77.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
25 сентября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар»
«Леганес» — «Атлетик» — 1:1 (0:0)
Голы: Рауль Гарсия, 59 — с пенальти (0:1). Оскар Родригес, 61 (1:1).
«Леганес»: Сориано, Омеруо, Бустинса, Наварро (Брэйтуэйт, 71), Родригес, Авазьем, Рубен Перес, Меса (Ресио, 85), Оскар Родригес, Каррильо (Арнаис, 71), Эн-Несири.
«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Рауль Гарсия, Эчеварриа, Дани Гарсия, Иньяки Уильямс (Кодро, 89), Кордоба (Икер Муниаин, 46), Ларрасабаль (Ибаи Гомес, 79).
Предупреждение: Дани Гарсия, 75.
Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).
25 сентября. Леганес. Стадион «Бутарке».
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