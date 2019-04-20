"Атлетико" обыграл "Эйбар", отрыв от "Реала" - уже 7 очков

"Атлетико" одолел "Эйбар" в матче 33-го тура ла лиги - 1:0. Это позволило команде упрочить позиции на втором месте в таблице. Отставание "Реала" составляет 7 очков, "Королевский клуб" провел на игру меньше.
Чемпионат Испании
Лига 1
33-й тур
"Эйбар" - "Атлетико" - 0:1 (0:0)
Гол: Лемар, 85.
"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Оливейра, Кукурелья, Альварес, Хоан Хордан, Эскаланте, Орельяна (Педро Леон, 77), Серхио Энрич (Шарлес, 83), Де Бласис, Кардона (Кике, 63).
"Атлетико": Облак, Годин, Ариас (Калинич, 70), Хименес, Коке, Сауль, Партей, Эрнандес, Мората, Корреа (Лемар, 55), Витоло (Филипе Луис, 61).
Предупреждения: Хоан Хордан, 45. Хосе Анхель, 62. Серхио Энрич, 69. Мората, 90.
Судья: Альберола Рохас.
20 апреля. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/