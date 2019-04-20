"Атлетико" обыграл "Эйбар", отрыв от "Реала" - уже 7 очков

"Атлетико" одолел "Эйбар" в матче 33-го тура ла лиги - 1:0. Это позволило команде упрочить позиции на втором месте в таблице. Отставание "Реала" составляет 7 очков, "Королевский клуб" провел на игру меньше.

Чемпионат Испании

Лига 1

33-й тур

"Эйбар" - "Атлетико" - 0:1 (0:0)

Гол: Лемар, 85.

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Оливейра, Кукурелья, Альварес, Хоан Хордан, Эскаланте, Орельяна (Педро Леон, 77), Серхио Энрич (Шарлес, 83), Де Бласис, Кардона (Кике, 63).

"Атлетико": Облак, Годин, Ариас (Калинич, 70), Хименес, Коке, Сауль, Партей, Эрнандес, Мората, Корреа (Лемар, 55), Витоло (Филипе Луис, 61).

Предупреждения: Хоан Хордан, 45. Хосе Анхель, 62. Серхио Энрич, 69. Мората, 90.

Судья: Альберола Рохас.

20 апреля. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".