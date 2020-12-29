«Атлетико» объявил о расторжении контракта с Костой

«Атлетико» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Диего Костой.

В клубе сообщили, что решение было принято по инициативе игрока. Сообщалось, что 32-летний футболист хочет покинуть мадридский клуб и продолжить карьеру в другой лиге.

Испанцем активно интересуется лондонский «Арсенал».

В «Атлетико» нападающий провел 215 матчей, забив 83 гола и сделав 36 голевых передач. Вместе с клубом Коста в 2014 году стал чемпионом Испании. В текущем сезоне испанец в 7 матчах ла лиги отметился 2 голами.