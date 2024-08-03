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Сегодня, 13:25

«Атлетико» объявил о подписании контракта с чемпионом Европы Ле Норманом

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Робен Ле Норман.
Фото Global Look Press

Мадридский «Атлетико» объявил о переходе в клуб защитника «Реал Сосьедад» и сборной Испании Робена Ле Нормана.

27-летний футболист подписал контракт с «матрасниками» на пять лет. Сумма трансфера игрока составила 34,5 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Ле Норман выступал за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В общей сложности защитник принял участие в 221 матче испанской команды, забил шесть голов и отдал столько же результативных передач.

Этим летом Ле Норман стал чемпионом Европы вместе со сборной Испании.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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