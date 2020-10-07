«Атлетико» недоволен, как Партей переходил в «Арсенал»

Руководство «Атлетико» осталось недовольно тем, как было оформлен переход полузащитника Томаса Партея в «Арсенал». По информации The Athletic, лондонский клуб проинформировал руководство ла лиги о намерении выплатить отступные за игрока, а уже сама лига сообщила об этом в мадридский клуб.

«Атлетико» сообщил, что получил официальную информацию о трансфере за 32 минуты до закрытия окна.

Напомним, «Арсенал» выплатил 50 миллионов евро за Партея.