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«Атлетико» недоволен, как Партей переходил в «Арсенал»

00:14
Томас Партей. Фото Twitter
Томас Партей. Фото Twitter
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Руководство «Атлетико» осталось недовольно тем, как было оформлен переход полузащитника Томаса Партея в «Арсенал». По информации The Athletic, лондонский клуб проинформировал руководство ла лиги о намерении выплатить отступные за игрока, а уже сама лига сообщила об этом в мадридский клуб.

«Атлетико» сообщил, что получил официальную информацию о трансфере за 32 минуты до закрытия окна.

Напомним, «Арсенал» выплатил 50 миллионов евро за Партея.

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