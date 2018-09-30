"Атлетико", не проиграв "Реалу", повторил достижение "Валенсии" 70-летней давности

"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Испании - 0:0. "Матрасники" не проигрывают "сливочным" в шести выездных играх ла лиги - 3 победы и 3 ничьи.

Такого результата раньше смогла добиться только "Валенсия". "Летучие мыши" не пригрывали "Реалу" с 1942 по 1948 годы.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне провел 28 матчей с "Реалом", возглавляя "Атлетико". У команд по 9 побед и 10 ничьих в этих играх.