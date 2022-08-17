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Сегодня, 09:41

«Атлетико» не продал Морату в АПЛ за 45 миллионов евро

Виктория Кравченко
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«Атлетико» отказался продавать Альваро Морату в английский клуб, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, англичане готовы были выкупить игрока за 40-45 миллионов евро, но руководство «Атлетико» не согласилось. Сам футболист также заявил о желании остаться.

Ранее сообщалось, что испанский форвард может перейти в «Манчестер Юнайтед».

В матче с «Хетафе» 29-летний форвард оформил дубль. Два прошлых сезона Мората провел в «Ювентусе» на правах аренды. В 67 матчах в серии А нападающий забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Альваро Мората
ФК Атлетико
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3
 Бетис 1 1 0 0 3-0 3
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 Осасуна 1 1 0 0 2-1 3
5
 Реал 1 1 0 0 2-1 3
6
 Р. Сосьедад 1 1 0 0 1-0 3
7
 Валенсия 1 1 0 0 1-0 3
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 Эспаньол 1 0 1 0 2-2 1
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 Сельта 1 0 1 0 2-2 1
10
 Атлетик 1 0 1 0 0-0 1
11
 Мальорка 1 0 1 0 0-0 1
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 Р. Вальекано 1 0 1 0 0-0 1
13
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
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 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
15
 Альмерия 1 0 0 1 1-2 0
16
 Жирона 1 0 0 1 0-1 0
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 Кадис 1 0 0 1 0-1 0
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 Эльче 1 0 0 1 0-3 0
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19.08 21:00
Эспаньол – Р. Вальекано
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19.08 23:00
Севилья – Вальядолид
 - : -
20.08 18:30
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 - : -
20.08 20:30
Мальорка – Бетис
 - : -
20.08 23:00
Сельта – Реал
 - : -
21.08 18:30
Атлетик – Валенсия
 - : -
21.08 20:30
Атлетико – Вильярреал
 - : -
21.08 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
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Эльче – Альмерия
 - : -
22.08 23:00
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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 2
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 2
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 2
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 1
Виллиам Карвалью

Виллиам Карвалью

Бетис

 1
И К Ж
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Эльче

 1 1 0
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 1 1 0
Серхио Бускетс

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