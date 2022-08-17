«Атлетико» не продал Морату в АПЛ за 45 миллионов евро

«Атлетико» отказался продавать Альваро Морату в английский клуб, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, англичане готовы были выкупить игрока за 40-45 миллионов евро, но руководство «Атлетико» не согласилось. Сам футболист также заявил о желании остаться.

Ранее сообщалось, что испанский форвард может перейти в «Манчестер Юнайтед».