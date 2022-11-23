«Атлетико» не получал официальных предложений по Жоау Феликсу. Игрок хочет покинуть команду зимой

Нападающий Жоау Феликс хочет уйти из «Атлетико» в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

Несколько клубов следят за ситуацией вокруг 23-летнего португальца, но никто пока не направлял официальный запрос в «Атлетико».

Феликс уже сообщил мадридскому клубу, что хочет уйти зимой.

«Атлетико» не будет препятствовать уходу португальца, но не собирается продавать его дешево. На данный момент наиболее интересным вариантом для всех сторон видится аренда.

Контракт Феликса с мадридским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за «Атлетикл» 19 матчей во всех турнирах и забил 4 гола, а также сделал 3 голевые передачи.