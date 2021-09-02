«Атлетико» не планирует продавать Жоау Феликса
«Атлетико» не собирается продавать нападающего Жоау Феликса. Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо в твиттере. По его словам, в клубе Феликс считается неприкасаемым.
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется 21-летним игроком сборной Португалии. Каталонцы хотели арендовать футболиста, но получили отказ.
Летом Феликс перенес операцию на лодыже и теперь пропустит начало сезона. Накануне нападающий приступил к тренировкам.
Atletico Madrid were never planning to let Jo?o Felix leave the club this summer. He's always been considered untouchable. ??? #Atleti #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2021
Bar?a interest in Dani Olmo was genuine — but RB Leipzig had absolutely no intention to sell him on Deadline Day. ?? #RBLeipzig
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