«Атлетико» не может зарегистрировать Витселя
У «Атлетико» возникли проблемы с подписанием бывшего игрока «Боруссии» Акселя Витселя, сообщает El Partidazo de Cope.
По данным источника, мадридский клуб превысил потолок зарплат, из-за чего теперь не может зарегистрировать 33-летнего бельгийца. Чтобы решить этот вопрос, «Атлетико» должен расстаться с нападающим Антуаном Гризманном, арендованным у «Барселоны» до лета до 2023 года.
В прошедшем сезоне Витсель забил 2 мяча в 41 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Вальядолид – Вильярреал
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