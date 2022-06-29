«Атлетико» не может зарегистрировать Витселя

У «Атлетико» возникли проблемы с подписанием бывшего игрока «Боруссии» Акселя Витселя, сообщает El Partidazo de Cope.

По данным источника, мадридский клуб превысил потолок зарплат, из-за чего теперь не может зарегистрировать 33-летнего бельгийца. Чтобы решить этот вопрос, «Атлетико» должен расстаться с нападающим Антуаном Гризманном, арендованным у «Барселоны» до лета до 2023 года.