Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:48

«Атлетико» не может зарегистрировать Витселя

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

У «Атлетико» возникли проблемы с подписанием бывшего игрока «Боруссии» Акселя Витселя, сообщает El Partidazo de Cope.

По данным источника, мадридский клуб превысил потолок зарплат, из-за чего теперь не может зарегистрировать 33-летнего бельгийца. Чтобы решить этот вопрос, «Атлетико» должен расстаться с нападающим Антуаном Гризманном, арендованным у «Барселоны» до лета до 2023 года.

В прошедшем сезоне Витсель забил 2 мяча в 41 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Аксель Витсель
ФК Атлетико
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родриго: «Реал» — лучший клуб мира и на поле, и вне его»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 00:00
Альмерия – Реал
 - : -
13.08 00:00
Атлетик – Мальорка
 - : -
13.08 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
13.08 00:00
Бетис – Эльче
 - : -
13.08 00:00
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
13.08 00:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 00:00
Хетафе – Атлетико
 - : -
13.08 00:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 00:00
Валенсия – Жирона
 - : -
13.08 00:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости