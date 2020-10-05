«Атлетико» намерен расстаться с Эррерой после трансфера Торрейры. На игрока претендует «Зенит»

«Атлетико» намерен завершить сделку по трансферу полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры. 24-летний уругваец уже находится в Испании и прошел медоследование, сообщает Fox Sports.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» заплатит 2 миллиона евро за аренду футболиста до конца сезона-2020/21, также у испанцев будет опция выкупа игрока за 18 миллионов евро.

Теперь мадридцы намерены расстаться с полузащитником Эктором Эррерой. По 30-летнему мексиканцу у клуба уже есть предложение от «Зенита». Также Эррера рассматривает возможность возвращения в «Порту».

В прошлом розыгрыше ла лиги Эррера сыграл в 21 матче и сделал две результативные передачи.