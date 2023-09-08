«Атлетико» намерен продлить контракт Молины с повышением зарплаты

«Атлетико» приступил к переговорам с защитником команды Науэлем Молиной, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По данным источника, «Атлетико» хочет прописать в контракте игрока сумму отступных в размере 70 миллионов евро. В то же время 25-летнему Молине предложат более высокую заработную плату.

Молина играет за «Атлетико» с конца июля 2022 года. За это время он провел 44 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре голевых паса.