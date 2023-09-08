«Атлетико» намерен продлить контракт Молины с повышением зарплаты
«Атлетико» приступил к переговорам с защитником команды Науэлем Молиной, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.
По данным источника, «Атлетико» хочет прописать в контракте игрока сумму отступных в размере 70 миллионов евро. В то же время 25-летнему Молине предложат более высокую заработную плату.
Молина играет за «Атлетико» с конца июля 2022 года. За это время он провел 44 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре голевых паса.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
2
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
3
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
4
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
5
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
6
|Бетис
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Осасуна
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
9
|Алавес
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
10
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
11
|Р. Вальекано
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|
12
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|
13
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Мальорка
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.09
|00:00
|
Атлетик – Кадис
|- : -
|17.09
|00:00
|
Барселона – Бетис
|- : -
|17.09
|00:00
|
Сельта – Мальорка
|- : -
|17.09
|00:00
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|17.09
|00:00
|
Гранада – Жирона
|- : -
|17.09
|00:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|- : -
|17.09
|00:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|17.09
|00:00
|
Севилья – Лас-Пальмас
|- : -
|17.09
|00:00
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
|17.09
|00:00
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|3
|П
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|2
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|2
|1
|0
Новости