Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:22

«Атлетико» намерен продлить контракт Молины с повышением зарплаты

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Атлетико» приступил к переговорам с защитником команды Науэлем Молиной, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По данным источника, «Атлетико» хочет прописать в контракте игрока сумму отступных в размере 70 миллионов евро. В то же время 25-летнему Молине предложат более высокую заработную плату.

Молина играет за «Атлетико» с конца июля 2022 года. За это время он провел 44 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре голевых паса.

ФК Атлетико
0
Читайте также
Как шотландский футболист Джонстон чуть не убил соперника на поле
Канадский защитник «Трактора» пообещал подумать о получении российского гражданства
Посла Армении вызвали в МИД РФ и вручили ноту протеста
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

16-летний Ямаль стал самым молодым игроком в истории сборной Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 00:00
Валенсия – Атлетико
 - : -
17.09 00:00
Вильярреал – Альмерия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 3
П
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 2 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости