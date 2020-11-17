«Атлетико» надеется, что Суарес сыграет с «Барсой» и «Локомотивом», несмотря на тест на ковид

«Атлетико» не теряет надежд, что нападающий Луис Суарес сможет сыграть в матче чемпионата Испании против против «Барселоны», сообщает Marca. Ранее стало известно, что 33-летний уругваец сдал положительный тест на коронавирус. Однако в «Атлетико» ждут еще одного результата тестирования, поскольку надеются, что тест может оказаться ложноположительным.

Отмечается, что Суарес чувствует себя хорошо и не испытывает симптомов заболеваний.

Суарес перешел в «Атлетико» этим летом из «Барсы» и на данный момент забил 5 голов в 6 матчах ла лиги.

Из-за положительного теста на коронавирус под вопросом его участие не только в матче с бывшим клубом, но и в игре Лиги чемпионов с «Локомотивом».