«Атлетико» может уволить Симеоне. Клуб вел переговоры с другим тренером

«Атлетико» может уволить главного тренера Диего Симеоне. Испанский клуб уже начал работу по поиски нового варианта, сообщает Cadena Ser.

Несколько специалистов предложили «Атлетико» свои услуги. В конце сезона с ними могут начать переговоры.

После поражения от «Леванте» (0:1) «Атлетико» остался на 5-м месте в таблице чемпионата Испании набрав 39 очков после 24 матчей. У «Барселоны», занимающей 4-ю строчку, столько же баллов при игре в запасе.

Напомним, Диего Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года, с которым выиграл уже 8 титулов. Среди них — и два чемпионства в ла лиге.