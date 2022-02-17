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Сегодня, 17:48

«Атлетико» может уволить Симеоне. Клуб вел переговоры с другим тренером

«Атлетико» начал поиски нового главного тренера
Иван Шитик
Корреспондент

«Атлетико» может уволить главного тренера Диего Симеоне. Испанский клуб уже начал работу по поиски нового варианта, сообщает Cadena Ser.

Несколько специалистов предложили «Атлетико» свои услуги. В конце сезона с ними могут начать переговоры.

После поражения от «Леванте» (0:1) «Атлетико» остался на 5-м месте в таблице чемпионата Испании набрав 39 очков после 24 матчей. У «Барселоны», занимающей 4-ю строчку, столько же баллов при игре в запасе.

Напомним, Диего Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года, с которым выиграл уже 8 титулов. Среди них — и два чемпионства в ла лиге.

Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Леванте
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И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 24 11 6 7 42-34 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

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Бетис

 12
П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
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Гомес Рауль де Томас

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 22 1 3
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 21 1 7
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