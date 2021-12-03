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«Атлетико» начал переговоры с Облаком по новому контракту

17:26
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«Атлетико» начал переговоры с представителями голкипера Яна Облака. Мадридский клуб намерен заключить со словенским вратарем новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях, сообщает Marca.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость вратаря оценивается в 70 миллионов евро.

В этом сезоне 27-летний словенец провел 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
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Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

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Ахмат

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Сочи
Краснодар

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Иван Шитик все материалы автора

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