"Атлетико" на выезде разгромил "Алавес"

"Атлетико" на выезде обыграл "Алавес" в матче 29-го тура чемпионата Испании - 4:0. По голу в этой игре забили Сауль, Диегу Коста, Альваро Мората и Томас Партей.
Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице ла лиги. "Атлетико" отстает от "Барселоны" на 10 очков.
Чемпионат Испании
Лига 1
29-й тур
"Алавес" - "Атлетико" - 0:4 (0:2)
Голы: Сауль, 5 (0:1). Диегу Коста, 11 (0:2). Мората, 59 (0:3). Партей, 84 (0:4).
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина (Вакасо, 68), Брашанац (Инуи, 58), Гарсия, Гвидетти, Кальери (Твумаси, 73), Хони.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Хименес, Коке, Сауль, Партей, Диегу Коста (Лемар, 46), Гризманн (Корреа, 77), Мората (Калинич, 62).
Предупреждения: Томас Пина, 50. Лемар, 55. Гарсия, 56. Хуанфран, 88.
Судья: Мелеро Лопес.
30 марта. Витория. Стадион "Mendizorroza".