"Атлетико" на выезде разгромил "Алавес"

"Атлетико" на выезде обыграл "Алавес" в матче 29-го тура чемпионата Испании - 4:0. По голу в этой игре забили Сауль, Диегу Коста, Альваро Мората и Томас Партей.

Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице ла лиги. "Атлетико" отстает от "Барселоны" на 10 очков.

Чемпионат Испании

Лига 1

29-й тур

"Алавес" - "Атлетико" - 0:4 (0:2)

Голы: Сауль, 5 (0:1). Диегу Коста, 11 (0:2). Мората, 59 (0:3). Партей, 84 (0:4).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина (Вакасо, 68), Брашанац (Инуи, 58), Гарсия, Гвидетти, Кальери (Твумаси, 73), Хони.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Хименес, Коке, Сауль, Партей, Диегу Коста (Лемар, 46), Гризманн (Корреа, 77), Мората (Калинич, 62).

Предупреждения: Томас Пина, 50. Лемар, 55. Гарсия, 56. Хуанфран, 88.

Судья: Мелеро Лопес.

30 марта. Витория. Стадион "Mendizorroza".