«Атлетико» может усилиться полузащитником «Барселоны»

«Атлетико» интересуется полузащитником «Барселоны» Рики Пучем, сообщает Fichajes.

По информации источника, мадридский клуб может купить 21-летнего испанца в летнее трансферное окно. Сообщается, что главный тренер «Атлетико», Диего Симеоне видит в Пуче замену полузащитнику Саулю Ньигесу.

В сезоне-2020/21 Пуч провел 21 матч за «Барселону», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.