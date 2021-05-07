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«Атлетико» может усилиться полузащитником «Барселоны»

08:28
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«Атлетико» интересуется полузащитником «Барселоны» Рики Пучем, сообщает Fichajes.

По информации источника, мадридский клуб может купить 21-летнего испанца в летнее трансферное окно. Сообщается, что главный тренер «Атлетико», Диего Симеоне видит в Пуче замену полузащитнику Саулю Ньигесу.

В сезоне-2020/21 Пуч провел 21 матч за «Барселону», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.fichajes.net/noticias/fichajes-atletico-simeone-interesa-canterano-barcelona-riqui-puig-20210505.html

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