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«Атлетико» может подписать защитника «Тоттенхэма» Регилона

Мария Гусева
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«Атлетико» рассматривает вариант покупки защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Этим летом 25-летним испанцем интересовались «Барселона» и «Атланта». Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в клубе из серии А.

Регилон — воспитанник «Реала», он перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года. Действующее соглашение защитника истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Регилон провел за «шпор» 31 матч, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
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Рома

Обе забьют - да

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ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

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Монако

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ИТБ1 (2.5)

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1.57

Обе забьют - да

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И В Н П +/- О
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2
 Вильярреал 2 2 0 0 5-0 6
3
 Реал 2 2 0 0 6-2 6
4
 Осасуна 3 2 0 1 4-2 6
5
 Барселона 2 1 1 0 4-1 4
6
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-0 4
7
 Атлетик 2 1 1 0 1-0 4
8
 Сельта 3 1 1 1 4-6 4
9
 Валенсия 2 1 0 1 1-1 3
10
 Атлетико 2 1 0 1 3-2 3
11
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-4 3
12
 Жирона 3 1 0 2 3-3 3
13
 Севилья 2 0 1 1 2-3 1
14
 Альмерия 2 0 1 1 2-3 1
15
 Эльче 2 0 1 1 1-4 1
16
 Вальядолид 2 0 1 1 1-4 1
17
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
18
 Эспаньол 2 0 1 1 2-4 1
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 Кадис 2 0 0 2 0-3 0
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26.08 21:00
Жирона – Сельта
 0 : 1
26.08 23:00
Бетис – Осасуна
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27.08 18:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
27.08 20:30
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
27.08 23:00
Альмерия – Севилья
 - : -
28.08 18:30
Хетафе – Вильярреал
 - : -
28.08 20:30
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