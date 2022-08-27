«Атлетико» может подписать защитника «Тоттенхэма» Регилона

«Атлетико» рассматривает вариант покупки защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Этим летом 25-летним испанцем интересовались «Барселона» и «Атланта». Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в клубе из серии А.

Регилон — воспитанник «Реала», он перешел в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года. Действующее соглашение защитника истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Регилон провел за «шпор» 31 матч, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.