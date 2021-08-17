«Атлетико» может купить одноклубника Кокорина Влаховича за 70 миллионов евро
15:01
«Атлетико» хочет купить форварда «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает в Twitter журналист Даниэль Лонго.
Мадридский клуб готов приобрести 21-летнего игрока за 70 миллионов евро. Ранее итальянцы отказались продавать игрока мадридцам за 60 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
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