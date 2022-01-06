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«Атлетик» и «Эльче» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

6 января, 23:54
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«Атлетик» и «Атлетико Манча Реал» сыграли в 1/16 финала Кубка Испании. «Атлетик» победил со счетом 2:0. Дубль в этой встрече оформил Нико Уильямс.

В другом матче «Эльче» победил «Альмерию». Встреча завершилась со счетом 2:1. У «Эльче» отличились Пабло Пьятти и Рауль Гути. Единственный гол «Альмерии» забил Ларжи Рамазани.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании состоится 7 января.

Испания. Кубок. 1/16 финала
06 янв, 22:00. Polideportivo La Juventud (Манча-Реаль)
Атлетико Манча Реал
0:2
Атлетик
Голы
Уильямс, 20 (0:1), Уильямс, 43 (0:2)
Атлетик
Агирресабала Петча (Баленсиага, 64) Иньиго Мартинес Вивиан Лекуэ Весга Ноласкоайн (Дани Гарсия, 70) Беренгер (Сансет, 64) Рауль Гарсия (Артола, 78) Уильямс (Саррага, 71) Серрано
Судьи
Мунуэра
Испания. Кубок. 1/16 финала
06 янв, 22:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
1:2
Эльче
Голы
Рамазани, 42 (1:0), Пьятти, 52 (1:1), Гути, 84 (1:2)
Эльче
Вернер Роко (Верду, 46) Диего Гонсалес Барраган Хосема Гути Пасторе (Херард Гумбау, 65) Марконе (Бенедетто, 65) Пере Милья Хосан (Тете Моренте, 87) Пьятти (Фидель, 76)
Предупреждения
Барраган 49, Диего Гонсалес 64, Верду 66, Пере Милья 68, Хосема 90
Судьи
Эрнандес-Эрнандес

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Екатерина Савостина все материалы автора

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