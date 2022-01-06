«Атлетик» и «Эльче» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

«Атлетик» и «Атлетико Манча Реал» сыграли в 1/16 финала Кубка Испании. «Атлетик» победил со счетом 2:0. Дубль в этой встрече оформил Нико Уильямс.

В другом матче «Эльче» победил «Альмерию». Встреча завершилась со счетом 2:1. У «Эльче» отличились Пабло Пьятти и Рауль Гути. Единственный гол «Альмерии» забил Ларжи Рамазани.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании состоится 7 января.