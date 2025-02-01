Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:45

«Атлетико» — «Мальорка»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Атлетико» и «Мальорка» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Атлетико» и «Мальорка» встретятся в матче 22-го тура испанской ла лиги в субботу, 1 февраля. Игра пойдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и начнется в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Атлетико» — «Мальорка» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Ла Лига. 22-й тур.
01 февр, 20:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Мальорка

В 21 матче чемпионата Испании-2024/25 «Атлетико» набрал 45 очков и расположился на втором месте, отставая от «Реала» на четыре очка. «Мальорка» набрала 30 очков. Встреча команд в первом круге чемпионата Испании завершилась победой мадридцев со счетом 1:0.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Мальорка
Читайте также
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов рассказал о своей пенсии
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
Вася Пельмень победил американца Лейна Вернса в реванше на Power Slap 11
Источник сообщил о переходе Домодедово под управление Росавиации
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Севилья» сыграла вничью с «Хетафе» в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Р. Вальекано 22 8 8 6 26-24 32
7
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Севилья 22 7 7 8 24-30 28
10
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
11
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
12
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
13
 Сельта 21 7 4 10 30-33 25
14
 Хетафе 22 5 9 8 17-17 24
15
 Леганес 22 5 8 9 19-30 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Алавес 21 5 6 10 25-33 21
18
 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
19
 Валенсия 21 3 7 11 20-36 16
20
 Вальядолид 21 4 3 14 14-42 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.01 23:00
Леганес – Р. Вальекано
 0 : 1
1.02 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 0
1.02 18:15
Вильярреал – Вальядолид
 - : -
1.02 20:30
Атлетико – Мальорка
 - : -
1.02 23:00
Эспаньол – Реал
 - : -
2.02 16:00
Барселона – Алавес
 - : -
2.02 18:15
Валенсия – Сельта
 - : -
2.02 20:30
Осасуна – Р. Сосьедад
 - : -
2.02 23:00
Бетис – Атлетик
 - : -
3.02 23:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 12
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 16 2 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 18 1 3
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 18 1 7
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости