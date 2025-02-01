«Атлетико» и «Мальорка» встретятся в матче 22-го тура испанской ла лиги в субботу, 1 февраля. Игра пойдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и начнется в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Атлетико» — «Мальорка» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Ла Лига. 22-й тур.

01 февр, 20:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

В 21 матче чемпионата Испании-2024/25 «Атлетико» набрал 45 очков и расположился на втором месте, отставая от «Реала» на четыре очка. «Мальорка» набрала 30 очков. Встреча команд в первом круге чемпионата Испании завершилась победой мадридцев со счетом 1:0.