«Атлетико» победил «Мальорку» в 500-м матче под руководством Симеоне

«Атлетико» дома обыграл «Мальорку» в матче 22-го тура испанской ла лиги — 2:0.

Мадридцы провели 500-й матч под руководством главного тренера команды Диего Симеоне.

Победу «матрасникам» принесли голы Самуэла Лино (26-я минута) и Антуана Гризманна (90+3-я).

«Атлетико» (48 очков) занимает второе место в ла лиге. Отставание от «Реала» сократилось до одного очка, но у «сливочных» есть игра в запасе.

«Мальорка» (30) идет седьмой в турнирной таблице.