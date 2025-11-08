«Атлетико» обыграл «Леванте» и одержал четвертую победу подряд в Ла лиге

«Атлетико» дома победил «Леванте» в 12-м туре чемпионата Испании-2025/26 — 3:1. Матч прошел на стадионе «Метрополитано».

Дубль за клуб из Мадрида оформил Антуан Гризманн, который вышел на поле на 61-й минуте. Еще один мяч защитник гостей Адриан де ла Фуэнте забил в свои ворота.

«Атлетико» выиграл четвертый матч подряд в Ла лиге и с 25 очками поднялся на третье место. «Леванте» (9 очков) идет на 17-й строчке.

23 ноября «Атлетико» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Леванте» 21 ноября встретится с «Валенсией».