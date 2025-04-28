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Сегодня, 02:40

«Атлетико» летом намерен подписать Ромеро из «Тоттенхэма»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро может продолжить карьеру в Испании, сообщает Marca.

По сведениям источника, на 27-летнего аргентинца претендует «Атлетико». Мадридский клуб считает игрока одной из главных целей на летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Ромеро провел 23 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

ФК Атлетико
ФК Тоттенхэм Хотспур
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The Athletic: Анчелотти возглавит сборную Бразилии по окончании сезона
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 33 19 9 5 56-27 66
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Вильярреал 33 15 10 8 56-45 55
6
 Бетис 33 15 9 9 50-41 54
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 33 10 11 12 35-42 41
12
 Эспаньол 33 10 9 14 35-42 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 33 4 4 25 24-81 16
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2.05 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
3.05 15:00
Алавес – Атлетико
 - : -
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Вильярреал – Осасуна
 - : -
3.05 19:30
Лас-Пальмас – Валенсия
 - : -
3.05 22:00
Вальядолид – Барселона
 - : -
4.05 15:00
Реал – Сельта
 - : -
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Севилья – Леганес
 - : -
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Эспаньол – Бетис
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Анте Будимир

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Осасуна

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П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

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Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

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