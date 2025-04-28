«Атлетико» летом намерен подписать Ромеро из «Тоттенхэма»
Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро может продолжить карьеру в Испании, сообщает Marca.
По сведениям источника, на 27-летнего аргентинца претендует «Атлетико». Мадридский клуб считает игрока одной из главных целей на летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Ромеро провел 23 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|33
|19
|9
|5
|56-27
|66
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Вильярреал
|33
|15
|10
|8
|56-45
|55
|
6
|Бетис
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|
9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
10
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35-42
|41
|
12
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|35-42
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|
16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|
17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|
20
|Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
Результаты / календарь
1 тур
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10 тур
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18 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Хетафе
|- : -
|3.05
|15:00
|
Алавес – Атлетико
|- : -
|3.05
|17:15
|
Вильярреал – Осасуна
|- : -
|3.05
|19:30
|
Лас-Пальмас – Валенсия
|- : -
|3.05
|22:00
|
Вальядолид – Барселона
|- : -
|4.05
|15:00
|
Реал – Сельта
|- : -
|4.05
|17:15
|
Севилья – Леганес
|- : -
|4.05
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|4.05
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|- : -
|5.05
|22:00
|
Жирона – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|27
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5
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