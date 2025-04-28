«Атлетико» летом намерен подписать Ромеро из «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро может продолжить карьеру в Испании, сообщает Marca.

По сведениям источника, на 27-летнего аргентинца претендует «Атлетико». Мадридский клуб считает игрока одной из главных целей на летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Ромеро провел 23 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.