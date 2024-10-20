«Атлетико» одержал волевую победу над «Леганесом»

«Атлетико» дома победил «Леганес» в матче 10-го тура ла лиги — 3:1.

У хозяев голы во втором тайме забили Александер Сорлот (дубль) и Антуан Гризманн. У гостей в первой половине встречи отличился Иван Нейу Ноупа.

«Атлетико» набрал 20 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Испании. «Леганес» с 8 очками — на 17-й строчке.