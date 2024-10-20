«Атлетико» одержал волевую победу над «Леганесом»
«Атлетико» дома победил «Леганес» в матче 10-го тура ла лиги — 3:1.
У хозяев голы во втором тайме забили Александер Сорлот (дубль) и Антуан Гризманн. У гостей в первой половине встречи отличился Иван Нейу Ноупа.
«Атлетико» набрал 20 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Испании. «Леганес» с 8 очками — на 17-й строчке.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|
2
|Реал
|10
|7
|3
|0
|21-7
|24
|
3
|Атлетико
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|
4
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
8
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
9
|Р. Вальекано
|10
|3
|4
|3
|11-10
|13
|
10
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
11
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
12
|Жирона
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
13
|Севилья
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
14
|Эспаньол
|10
|3
|1
|6
|10-17
|10
|
15
|Алавес
|10
|3
|1
|6
|13-18
|10
|
16
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
17
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
18
|Вальядолид
|10
|2
|2
|6
|8-21
|8
|
19
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
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|18.10
|22:00
|
Алавес – Вальядолид
|2 : 3
|19.10
|15:00
|
Атлетик – Эспаньол
|4 : 1
|19.10
|17:15
|
Осасуна – Бетис
|1 : 2
|19.10
|19:30
|
Жирона – Р. Сосьедад
|0 : 1
|19.10
|22:00
|
Сельта – Реал
|1 : 2
|20.10
|15:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|1 : 0
|20.10
|17:15
|
Атлетико – Леганес
|- : -
|20.10
|19:30
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|21.10
|22:00
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|10
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1
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