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«Атлетико» одержал волевую победу над «Леганесом»

Руслан Минаев
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Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press

«Атлетико» дома победил «Леганес» в матче 10-го тура ла лиги — 3:1.

У хозяев голы во втором тайме забили Александер Сорлот (дубль) и Антуан Гризманн. У гостей в первой половине встречи отличился Иван Нейу Ноупа.

«Атлетико» набрал 20 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Испании. «Леганес» с 8 очками — на 17-й строчке.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
20 окт, 17:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:1
Леганес
ФК Атлетико
ФК Леганес
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 Барселона 9 8 0 1 28-9 24
2
 Реал 10 7 3 0 21-7 24
3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
4
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
8
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
9
 Р. Вальекано 10 3 4 3 11-10 13
10
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
11
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
12
 Жирона 10 3 3 4 11-13 12
13
 Севилья 9 3 3 3 9-10 12
14
 Эспаньол 10 3 1 6 10-17 10
15
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
16
 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
17
 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
18
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