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Дебютный гол Джулиано Симеоне помог «Атлетико» победить «Лас-Пальмас»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гол игрока «Атлетико» Джулиано Симеоне в матче с «Лас-Пальмас» (2:0). 3 ноября 2024.
Фото Global Look Press

«Атлетико» дома обыграл «Лас-Пальмас» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано».

Голы в матче забили Джулиано Симеоне и Александр Серлот. Для 21-летнего Джулиано, сына главного тренера команды Диего Симеоне, это дебютный мяч за мадридский клуб.

«Атлетико» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Лас-Пальмас» находится на 18-й строчке с 9 баллами.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
03 нояб, 16:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:0
Лас-Пальмас

Источник: Таблица ла лиги
ФК Атлетико
ФК Лас-Пальмас
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«Барселона» — «Эспаньол»: онлайн-трансляция матча ла лиги в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
7
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
8
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
11
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
12
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
13
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
14
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
15
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
16
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
17
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
18
 Лас-Пальмас 12 2 3 7 13-21 9
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 - : -
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 - : -
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 - : -
25.05 00:00
Валенсия – Реал
 - : -
25.05 00:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

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Микель Хаурехисар

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