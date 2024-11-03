Дебютный гол Джулиано Симеоне помог «Атлетико» победить «Лас-Пальмас»
«Атлетико» дома обыграл «Лас-Пальмас» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано».
Голы в матче забили Джулиано Симеоне и Александр Серлот. Для 21-летнего Джулиано, сына главного тренера команды Диего Симеоне, это дебютный мяч за мадридский клуб.
«Атлетико» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Лас-Пальмас» находится на 18-й строчке с 9 баллами.
Источник: Таблица ла лиги
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|
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|
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|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Атлетико
|12
|6
|5
|1
|18-7
|23
|
4
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
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|6
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|3
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|
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|
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|Атлетик
|11
|5
|3
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|
8
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|5
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|
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|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
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|16
|
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|Жирона
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|
11
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
12
|Сельта
|11
|4
|1
|6
|17-20
|13
|
13
|Алавес
|12
|4
|1
|7
|14-19
|13
|
14
|Р. Сосьедад
|11
|3
|3
|5
|8-10
|12
|
15
|Леганес
|12
|2
|5
|5
|12-16
|11
|
16
|Хетафе
|11
|1
|7
|3
|8-9
|10
|
17
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
18
|Лас-Пальмас
|12
|2
|3
|7
|13-21
|9
|
19
|Вальядолид
|12
|2
|2
|8
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|8
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|Валенсия
|11
|1
|4
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37 тур
38 тур
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|25.05
|00:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|25.05
|00:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2
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