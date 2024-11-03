Дебютный гол Джулиано Симеоне помог «Атлетико» победить «Лас-Пальмас»

«Атлетико» дома обыграл «Лас-Пальмас» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано».

Голы в матче забили Джулиано Симеоне и Александр Серлот. Для 21-летнего Джулиано, сына главного тренера команды Диего Симеоне, это дебютный мяч за мадридский клуб.

«Атлетико» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Лас-Пальмас» находится на 18-й строчке с 9 баллами.