«Атлетико» разгромил «Кадис» и обошел «Реал» в таблице

«Атлетико» переиграл «Кадис» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 5:1. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

В первом тайме нападающий Антуан Гризманн оформил дубль. После перерыва голами у хозяева отметились Альваро Мората, Янник Феррейра-Карраско и Науэль Молина. Гол престижа на счету Чоко Лосано.

«Атлетико» набрал 69 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, опередив «Реал». «Кадис» остался на 15-й строчке с 35 очками.